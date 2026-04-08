12 Medaglie d’oro per i ragazzi della Cesalpino ai Giochi della Gioventù

Arezzo, 8 aprile 2026 – Si sono tenuti mercoledì 1° aprile 2026 presso lo Stadio di Atletica "E. Tenti" in via Castelsecco, 8 ad Arezzo i nuovi giochi della gioventù di atletica su pista con la partecipazione delle scuole della provincia aretina. Il ritorno dei Giochi della Gioventù, una storica competizione nata nel 1969 grazie all'idea visionaria di Giulio Onesti. Il progetto vede quest’anno il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia, dando vita a una grande mobilitazione tra i giovani, che ha come obiettivo la socialità e l’inclusività. "Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l’importante è quello che provi mentre stai correndo" amava ricordare Jesse Owens. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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