Terminal di Giammoro firmato l’accordo per nuovi posti di lavoro

Notizia in breve

Un accordo tra i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti di Messina e l’azienda Duferco Terminal Mediterraneo è stato firmato, prevedendo l’assunzione di nuovi lavoratori presso il terminal di Giammoro. I rappresentanti sindacali hanno comunicato che l’intesa riguarda l’incremento dell’organico e l’attivazione di nuove opportunità di impiego. Non sono stati forniti dettagli sui numeri di assunzioni o sui tempi di attuazione dell’accordo.