Terminal di Giammoro firmato l’accordo per nuovi posti di lavoro
Un accordo tra i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti di Messina e l’azienda Duferco Terminal Mediterraneo è stato firmato, prevedendo l’assunzione di nuovi lavoratori presso il terminal di Giammoro. I rappresentanti sindacali hanno comunicato che l’intesa riguarda l’incremento dell’organico e l’attivazione di nuove opportunità di impiego. Non sono stati forniti dettagli sui numeri di assunzioni o sui tempi di attuazione dell’accordo.
Filt-Cgil Messina, Fit-Cisl Messina e UilTrasporti Messina annunciano con soddisfazione l’accordo sottoscritto con Duferco Terminal Mediterraneo S.p.A.al termine di un confronto intenso e costruttivo.L’intesa rappresenta un importante risultato sindacale che garantisce otto nuove assunzioni entro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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