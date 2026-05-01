Asili nido firmato il protocollo d' intesa | verranno mantenuti i posti di lavoro e i livelli occupazionali

Ieri in consiglio comunale a Latina si sono svolti scontri tra i lavoratori delle cooperative che gestiscono gli asili comunali e i membri dell'assemblea. I dipendenti, dopo aver manifestato in piazza del Popolo, sono entrati nell’aula chiedendo di essere ascoltati. Contestualmente, è stato firmato un protocollo d’intesa per garantire la conservazione dei posti di lavoro e dei livelli occupazionali, in vista della scadenza del bando prevista per giugno.

Bagarre ieri in consiglio comunale a Latina. I lavoratori della cooperativa che gestisce gli asili comunali a Latina il cui bando scadrà a giugno, dopo aver manifestato in piazza del Popolo, sono entrati in consiglio comunale chiedendo di essere ascoltati. Hanno ottenuto un appuntamento con.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Asili nido: "Niente tagli". Si cercano fondi per mantenere i livelli del servizioNessun taglio, nessuna diminuzione, né di posti, né di personale negli asili nido. Saline di Tarquinia, ecco la svolta: firmato il protocollo d’intesaTarquinia, 24 marzo 2026 – “Un passaggio fondamentale per la rinascita della riserva naturale delle Saline”. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Open Day asilo Nido Comunale Domenico D’Alessio; LATINA, SIGLATO ACCORDO SU ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA; Merate, asilo nido: I nuovi posti disponibili solo nel ‘27; Acireale, pronto il nuovo parco giochi dell’asilo nido Sacro Cuore. Welfare, asili nido diffusi: lettera di intenti tra la Fondazione Cresciamo il futuro e la ministra RoccellaLa Fondazione ‘Cresciamo il futuro’ e la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, hanno firmato una lettera di intenti per promuovere e sviluppare, su scala ... ilmessaggero.it Spinta alla rete degli asili nido aziendali, l’accordo con il ministro per la FamigliaPer promuovere e sviluppare su scala nazionale il modello innovativo della rete di asili nido aziendali diffusi come «strumento strategico per sostenere la genitorialità e la conciliazione» ... corriere.it Ciao a tutti! Mi chiamo Giorgia, ho 25 anni e sono laureata in **Scienze dell’Educazione**. Ho esperienza negli **asili nido** e con bambini della prima infanzia, occupandomi sia della cura quotidiana sia di attività educative mirate allo sviluppo e all’autonomi - facebook.com facebook