Valle dei Templi detenuti al lavoro per il reinserimento | firmato l’accordo

Il 7 maggio alle 9,30 sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Parco archeologico e paesaggistico e l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Agrigento, presso la sede di Casa Sanfilippo. L’accordo prevede l’impiego di detenuti al lavoro presso la Valle dei Templi, con l’obiettivo di favorire il loro reinserimento sociale attraverso attività legate alla tutela e alla valorizzazione del sito archeologico.

La Valle dei Templi si prepara a diventare anche luogo di inclusione e reinserimento sociale. Il 7 maggio alle 9,30, nella sede di Casa Sanfilippo, sarà firmato il protocollo d’intesa tra il Parco archeologico e paesaggistico e l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Agrigento con.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Dalla Valle dei Templi al fumetto, torna "Il principe ribelle" tra storia e identitàC’è un pezzo di Agrigento dentro una delle storie più epiche del cinema popolare siciliano. Abruzzo: 3 milioni per il reinserimento dei detenutiNel cuore dell’Abruzzo, a Pescara, si sta delineando una strategia triennale per il reinserimento sociale della popolazione carceraria. Contenuti di approfondimento Si parla di: Autodromo Racalmuto, cronometrista investito in pista durante il Rally Show: E’ grave. Valle dei Templi, detenuti al lavoro per il reinserimento: firmato l’accordoLa Valle dei Templi si prepara a diventare anche luogo di inclusione e reinserimento sociale. Il 7 maggio alle 9,30, nella sede di Casa Sanfilippo, sarà firmato il protocollo d’intesa tra il Parco arc ... agrigentonotizie.it Parte il viaggio in treno storico verso la Festa del Mandorlo in Fiore che illumina la Valle dei TempliIn occasione del weekend conclusivo della Festa del Mandorlo in Fiore 2026, sabato 14 e domenica 15 marzo, tornano i viaggi in treno turistico organizzati da Fondazione Fs ed Fs Treni Turistici ... siviaggia.it