Due uomini sono entrati in una villa di Camaiore in serata con l’intento di rubare. La padrona di casa ha urlato, attirando l’attenzione e mettendo in fuga i ladri. La coppia di professionisti si è rifugiata in camera, mentre i ladri sono subito scappati senza portare via nulla. Nessun ferito, nessun arresto. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Camaiore (Lucca), 5 giugno 2026 – Entrano di sera in casa di una nota coppia di professionisti per rubare, ma le grida della donna li fanno fuggire. Una scena da film, da serie tv crime, quella che ha visto protagonista, suo malgrado, l’avvocato Moira Garibaldi nella serata di mercoledì scorso: solo la sua voce che urla, pensando che i rumori siano causati del rientro della figlia, ha fatto fuggire i ladri. Ma le telecamere inquadrano all’esterno dell’abitazione, (posta in un quartiere interno di Capezzano Pianore ) i due malviventi che scappano a bordo di un’auto scura. “Se penso a quei momenti la paura mi fa ancora trasalire”. Moira Garibaldi, nota civilista con studio in Camaiore, si trovava con la figlia piccola nella casa in via Masini, dove vive con il compagno Luca Pardini, ingegnere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tentato colpo in villa, ladri messi in fuga dalle urla della padrona di casa. “Ci siamo chiuse in camera”

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TENTATO FURTO IN VILLA, BANDITI INCAPPUCCIATI MESSI IN FUGA DALL'ALLARME | 28/05/2026

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