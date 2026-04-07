A Civitanova, un tentato furto in un affittacamere è stato interrotto dall'intervento di un ospite che ha iniziato a gridare, mettendo in fuga i ladri. L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 7 aprile 2026, senza che ci siano state conseguenze per le persone presenti o danni evidenti alla struttura. La polizia sta indagando sui dettagli dell'accaduto.

Civitanova, 7 aprile 2026 – Tentato furto in un affittacamere di Civitanova, i malviventi messi in fuga da un ospite che ha cominciato a urlare. È successo l’altra notte intorno all’1.50, quando tre uomini hanno forzato la porta della struttura, che si trova nella zona del mercato ittico, in pieno centro città. Ma un ospite che era presente in quel momento si è accorto della loro irruzione e ha cominciato a urlare. La fuga. A quel punto i tre si sono dati alla fuga, senza riuscire a portare via nulla. Prima di fuggire hanno rovesciato un mobile contenente materiale di lavanderia, danneggiando anche la ringhiera e ostruendo temporaneamente la via di fuga interna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ladri entrano nell’affittacamere, messi in fuga dalle urla di un ospite

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