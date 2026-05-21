Tentato furto in gioielleria | ladri messi in fuga dalla Polizia

La Polizia di Stato di Avellino ha impedito un tentativo di furto in una gioielleria situata nel centro della città. L'intervento è avvenuto durante le prime ore del mattino, quando alcuni individui hanno cercato di entrare nel negozio. Alla vista della pattuglia, i malviventi sono stati messi in fuga e si sono dileguati prima di riuscire a portare a termine il colpo. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

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Tentato furto nella notte ai danni di una nota gioielleria del centro di Avellino. L’intervento immediato della Polizia di Stato ha costretto i malviventi alla fuga; indagini in corso della Squadra Mobile La Polizia di Stato di Avellino ha sventato un furto ad un’attività commerciale ubicata nel centro di Avellino. In particolare, nella decorsa notte, i poliziotti della Questura di Avellino, allertati dal sistema di allarme e di videosorveglianza di una nota gioielleria ubicata in questo centro cittadino, hanno raggiunto prontamente il luogo del delitto, costringendo i malfattori a desistere dagli intenti delittuosi e alla successiva fuga. Sono in corso accertamenti della locale Squadra Mobile finalizzati a ricostruire la dinamica e all’individuazione dei responsabili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato furto in gioielleria: ladri messi in fuga dalla Polizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tentato assalto a una gioielleria di Sannazzaro, il titolare: I ladri stavano per entrare Sullo stesso argomento Tentato furto d’auto ai danni di una docente: ladri messi in fugaAttimi di tensione a Stornara dove alcune insegnanti e collaboratori scolastici sono intervenuti per fermare un tentativo di furto ai danni dell’auto... Tentato di scassinare il bancomat a Frattamaggiore, ladri messi in fuga dalla vigilanzaUn altro colpo in banca tentato nella notte in provincia di Napoli: a Frattamaggiore, i ladri sono stati messi in fuga dall'arrivo della vigilanza. Il tentato furto in centro Ad Acireale, un uomo di 31 anni, residente in città e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza di reato perché accusato di tentato furto aggravato ai danni di una gioielleria del centro. lamilano.it/catania/ac x.com Acireale, assalto alla gioielleria all’alba: 31enne bloccato dopo la fuga tra le autoAcireale, 31enne arrestato per tentato furto in gioielleria: danni per circa 4 mila euro e domiciliari con braccialetto elettronico. lamilano.it Acireale, tenta il furto in gioielleria con un flessibile: arrestato 31enneTentato furto nella notte ai danni di una gioielleria del centro di Acireale, dove un uomo di 31 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato. L’uomo, resident ... newsicilia.it