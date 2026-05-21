Tentato furto in gioielleria | ladri messi in fuga dalla Polizia
La Polizia di Stato di Avellino ha impedito un tentativo di furto in una gioielleria situata nel centro della città. L'intervento è avvenuto durante le prime ore del mattino, quando alcuni individui hanno cercato di entrare nel negozio. Alla vista della pattuglia, i malviventi sono stati messi in fuga e si sono dileguati prima di riuscire a portare a termine il colpo. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.
Tentato furto nella notte ai danni di una nota gioielleria del centro di Avellino. L’intervento immediato della Polizia di Stato ha costretto i malviventi alla fuga; indagini in corso della Squadra Mobile La Polizia di Stato di Avellino ha sventato un furto ad un’attività commerciale ubicata nel centro di Avellino. In particolare, nella decorsa notte, i poliziotti della Questura di Avellino, allertati dal sistema di allarme e di videosorveglianza di una nota gioielleria ubicata in questo centro cittadino, hanno raggiunto prontamente il luogo del delitto, costringendo i malfattori a desistere dagli intenti delittuosi e alla successiva fuga. Sono in corso accertamenti della locale Squadra Mobile finalizzati a ricostruire la dinamica e all’individuazione dei responsabili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Tentato assalto a una gioielleria di Sannazzaro, il titolare: I ladri stavano per entrare
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