"O mi dai l’orologio o ti buco con il coltello, ti faccio vedere come sanguini. Sono un serial killer e non ho nulla da perdere". È la pesante minaccia che la notte del 12 febbraio scorso a Monza un rapinatore con il volto coperto da una maschera e armato di un coltello a doppia lama ha pronunciato nei confronti di un transessuale brasiliano 40enne. Un assalto violento che non si era concretizzato solo grazie alla pronta reazione della vittima, che si era dato a precipitosa fuga e aveva dato l’allarme al 112, permettendo ad una volante della polizia di Stato di rintracciare a poca distanza e di arrestare in flagranza di reato il responsabile, nonché di sequestrare il coltellaccio, provvisto di due lame di 5 e 7 centimetri di lunghezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tentata rapina a trans quarantenne. C’è la richiesta di patteggiamento

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