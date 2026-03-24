Colpito con una mazza davanti casa quarantenne finisce in ospedale | un arresto per tentata estorsione

C’è una storia di tentata estorsione dietro l’aggressione a colpi di mazza ai danni di un quarantenne, ferito in varie parti del corpo a Camastra. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato contusioni e traumi guaribili in dieci giorni. L’episodio è avvenuto davanti all’abitazione della vittima. I carabinieri hanno avviato le indagini e in breve tempo identificato e arrestato il presunto responsabile. Secondo la ricostruzione, l’aggressore avrebbe chiesto denaro alla vittima e, di fronte al rifiuto, l’avrebbe colpita con una mazza di legno, tentando di costringerla a consegnargli una somma. Dopo l’aggressione, la vittima è riuscita a chiedere aiuto e a fornire elementi utili per risalire all’autore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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