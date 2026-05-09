Un ex politico ha chiesto di patteggiare una condanna a tre anni di reclusione nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità. La procedura riguarda anche altri otto imputati coinvolti nello stesso procedimento giudiziario. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulla composizione e la stabilità della giunta regionale attualmente al potere. La richiesta di patteggiamento è stata presentata nel corso del procedimento in corso davanti al tribunale.

?? Punti chiave Come influenzerà il patteggiamento la stabilità della giunta Schifani? Chi sono gli altri otto imputati coinvolti nell'inchiesta sanitaria? Perché la proposta prevede lavori di pubblica utilità invece del carcere? Quali sono le implicazioni politiche per la famiglia Cuffaro a Raffadali??? In Breve Proposta risarcimento 15mila euro a Asp Siracusa e azienda sanitaria Villa Sofia. Udienza per valutazione congrua pena fissata dalla giudice Marfia per 15 maggio. Imputati coinvolti .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuffaro, richiesta di patteggiamento: 3 anni per l’inchiesta sanità

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