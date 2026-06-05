Tensione nei cieli europei | Nato e Russia a un passo dalla guerra

Un caccia francese Rafale della missione NATO di sorveglianza nel Mar Baltico ha intercettato a distanza ravvicinata un Sukhoi Su-35 russo. L’incidente si è verificato nei cieli europei, alimentando le tensioni tra NATO e Russia. Non ci sono stati scontri fisici, ma la presenza del velivolo russo vicino allo spazio aereo europeo è stata segnalata come un episodio di alta rilevanza militare. La situazione rimane monitorata dalle autorità militari coinvolte.

Nuovo episodio di tensione nei cieli del Mar Baltico, dove un caccia francese Rafale della missione NATO di sorveglianza aerea ha intercettato a distanza ravvicinata un Sukhoi Su-35, considerato il più potente caccia non stealth attualmente in servizio nell’aeronautica russa. L’episodio, avvenuto il 2 giugno, è stato reso pubblico dallo Stato Maggiore francese attraverso immagini riprese direttamente dai sistemi di puntamento dell’aereo impegnato nella missione. L’intercettazione si inserisce nel quadro delle sempre più frequenti attività militari che vedono contrapposte NATO e Russia nello spazio aereo del Baltico, una delle aree più sensibili d’Europa dall’inizio della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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ESCALATION NEI CIELI: NATO VS RUSSIA! TENSIONE AL LIMITE!

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