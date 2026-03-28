Nelle prime ore di mercoledì, alcuni osservatori hanno segnalato il sorvolo di droni ucraini nei cieli di aree sotto controllo NATO. Se l’attenzione globale non fosse concentrata sulla regione dello stretto di Hormuz, si noterebbe come questa presenza possa aumentare la tensione tra le parti coinvolte nel conflitto. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali riguardo a eventuali incidenti o escalation.

Nelle prime ore di mercoledì, se non fossimo tutti concentrati sullo stretto di Hormuz, avremmo visto i nerd della guerra paventare l’ennesimo rischio di escalation in Ucraina. Alcuni droni erano stati avvistati nello spazio aereo di Estonia e Lettonia provenendo dal confine con la Russia. Uno ha colpito il fumaiolo della centrale elettrica di Auvere, nella contea di Ida-Viru, in Estonia, mentre l’altro è precipitato ed esploso in una zona boschiva nel distretto di Kraslava, in Lettonia. Una certa apprensione l’incidente l’ha causata tra la popolazione locale, tanto che in Estonia è stato attivato il sistema di allerta telefonica via app per segnalare una minaccia aerea. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - incidente o nuova soglia del conflitto? Perché i droni ucraini volano nei cieli Nato

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