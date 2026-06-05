In tribunale si sono verificati momenti di tensione e commozione, con lacrime e un malore tra le persone presenti. La madre di una vittima ha avuto un forte stato emotivo davanti all’imputato accusato dell’omicidio del figlio. La scena si è svolta in un’area sorvegliata da un cordone di polizia, nel corso di un’udienza giudiziaria. Non sono stati riportati dettagli su eventuali interventi medici o conseguenze immediate.

Tensione e lacrime. In un quarto piano di Palazzo di giustizia presidiato da un cordone di polizia e carabinieri, si è tenuta ieri mattina la camera di consiglio al termine della quale il giudice per le indagini preliminari Tiziana Lottini ha dichiarato inammissibile la richiesta di procedere con il rito abbreviato presentata dall’avvocato Enzo Frediani difensore di Atif Zouhair, il diciannovenne accusato di aver ucciso il coetaneo Abanoub Youssef con una coltellata sferrata all’interno dell’istituto scolastico “Einaudi Chiodo“. Il giovane di origini marocchine era presente in aula al fianco del legale del foro di Massa. Lo sguardo basso ma sempre attento alla discussione, non ha mai incrociato quello dei famigliari della vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tensione e lacrime in tribunale. Malore per la mamma di Aba davanti all’omicida del figlio

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Pamela Genini, la madre crolla in aula: urla, lacrime e un malore

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