Chi sono le ex importanti di Stefano Corti la mamma del primo figlio Gabriele Veronica Ruggeri e Bianca Atzei mamma del secondo figlio Noa

Stefano Corti, noto influencer, ha avuto due relazioni pubbliche con donne che sono diventate madri dei suoi figli. Con Veronica Ruggeri, collega e compagna tra il 2016 e il 2017, ha condiviso un periodo di vita insieme, prima della loro separazione. Successivamente, la seconda madre dei figli di Corti è Bianca Atzei, cantante, con cui ha avuto il secondo figlio. La donna è anche madre di Noa, nato dall’unione con Corti.

Stefano Corti è stato legato alla collega Veronica Ruggeri (si sono messi insieme tra il 2016 e il 2017), finché non è arrivato l’annuncio della separazione. Bianca Atzei e Stefano Corti, invece, sono stati legati dal 2019 al 2025 e nel 2023 sono diventati genitori di Noa Alexander. Ospite a Verissimo, Bianca Atzei aveva parlato della separazione da Stefano Corti: “È stata una bellissima storia d’amore, meravigliosa. E forse proprio quando capisci che non è più così bello, è il caso di parlarsi e prendere strade diverse. È un amore che cambia, che si trasforma e rimane il bene. A un certo punto non ci siamo più trovati, abbiamo perso un po’ l’equilibrio e non siamo più andati d’accordo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono le ex importanti di Stefano Corti, la mamma del primo figlio Gabriele, Veronica Ruggeri e Bianca Atzei (mamma del secondo figlio Noa) Chi sono gli ex di Bianca Atzei, dal primo importante Max Biaggi all’ultimo Stefano Corti (padre del figlio Noah)Il primo amore noto di Bianca Atzei è con il pilota Max Biaggi, ex campione di MotoGP. Bianca Atzei, il compleanno del figlio senza Stefano Corti: le sue paroleBianca Atzei festeggia i 3 anni del figlio Noah senza Stefano Corti, confermando la separazione dall’inviato de Le Iene.