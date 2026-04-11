Chi sono le ex importanti di Stefano Corti la mamma del primo figlio Gabriele Veronica Ruggeri e Bianca Atzei mamma del secondo figlio Noa
Stefano Corti, noto influencer, ha avuto due relazioni pubbliche con donne che sono diventate madri dei suoi figli. Con Veronica Ruggeri, collega e compagna tra il 2016 e il 2017, ha condiviso un periodo di vita insieme, prima della loro separazione. Successivamente, la seconda madre dei figli di Corti è Bianca Atzei, cantante, con cui ha avuto il secondo figlio. La donna è anche madre di Noa, nato dall’unione con Corti.
Stefano Corti è stato legato alla collega Veronica Ruggeri (si sono messi insieme tra il 2016 e il 2017), finché non è arrivato l’annuncio della separazione. Bianca Atzei e Stefano Corti, invece, sono stati legati dal 2019 al 2025 e nel 2023 sono diventati genitori di Noa Alexander. Ospite a Verissimo, Bianca Atzei aveva parlato della separazione da Stefano Corti: “È stata una bellissima storia d’amore, meravigliosa. E forse proprio quando capisci che non è più così bello, è il caso di parlarsi e prendere strade diverse. È un amore che cambia, che si trasforma e rimane il bene. A un certo punto non ci siamo più trovati, abbiamo perso un po’ l’equilibrio e non siamo più andati d’accordo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Chi sono gli ex di Bianca Atzei, dal primo importante Max Biaggi all’ultimo Stefano Corti (padre del figlio Noah)Il primo amore noto di Bianca Atzei è con il pilota Max Biaggi, ex campione di MotoGP.
Bianca Atzei, il compleanno del figlio senza Stefano Corti: le sue paroleBianca Atzei festeggia i 3 anni del figlio Noah senza Stefano Corti, confermando la separazione dall’inviato de Le Iene.