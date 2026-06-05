Tennis ufficializzato nella notte il calendario nazionale della serie C

Nella notte è stato reso noto il calendario ufficiale della serie C di tennis a livello nazionale. Il team femminile del Portogruaro dovrà affrontare le prossime sfide con l’obiettivo di raggiungere la serie B2 nel 2027. Le partite si svolgeranno nel corso della stagione, con incontri programmati in diverse località del paese. Il calendario definisce le date e le sedi delle gare.

Ufficializzato in nottata il calendario nazionale della serie C di tennis che porterà il team femminile del Portogruaro a lottare per la serie B2 2027. Sorteggio che non è stato affatto favorevole perché ha visto l'abbinamento con il Park tennis di Genova, una delle squadre nazionali più. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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