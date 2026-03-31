Studi rinascimentali | ufficializzato il calendario completo degli eventi in programma

Nel 2026, Ferrara ospiterà una serie di eventi dedicati agli studi rinascimentali, organizzati dall'Istituto di Studi rinascimentali. Il calendario include letture, incontri accademici, conferenze e proiezioni, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate a quel periodo storico. La programmazione è stata ufficializzata e sarà distribuita nel corso dell’anno.

Per il ciclo ‘Una costellazione di libri’, gli incontri si svolgono nella Sala Agnelli della biblioteca Ariostea alle 17. Mercoledì 22 aprile c’è la presentazione di ‘Storia di Venezia in dieci battaglie navali di Alessandro Marzo Magno’ (Laterza, 2025). Dialoga con l'autore il curatore museale Romeo Pio Cristofori. Mercoledì 23 settembre si passa a ‘Voci estinte cantano di Enrico Scavo’ (Officina Libraria, 2026). Dialoga con l'autore Marialucia Menegatti, Università E-Campus. Mercoledì 7 ottobre è la volta di ‘Donne che creano disordine. Storia di Caterina e altre eretiche nel Cinquecento’ di Alessandra Celati (Einaudi, 2025). Dialoga con l'autrice Guido Dall'Olio, Università degli Studi di Urbino. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Studi rinascimentali: ufficializzato il calendario completo degli eventi in programma Articoli correlati Settimana della Memoria: il calendario completo degli eventi a FondiFondi, 23 gennaio 202 – Anche quest’ anno l’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, insieme ai Volontari del Servizio Civile Nazionale e in... Palio di Ferrara: il calendario completo degli eventi tra sfide, cortei e spettacoliLa città estense torna a tingersi dei colori della Corte ducale e delle otto Contrade del Palio di Ferrara.