Domenica 19 Aprile inizia il Campionato Nazionale di Tennis della serie B In lizza Tc Padova e Plebiscito

Da padovaoggi.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile prende il via il campionato nazionale di tennis di serie B. Tra le squadre partecipanti non ci sono team maschili di Padova, poiché gli unici due presenti in questa categoria sono in serie A2 e inizieranno le partite a ottobre. Tuttavia, nel settore femminile sono due le squadre che prenderanno parte alla competizione.

Domenica 19 Aprile inizia il campionato nazionale di Tennis della serie B. Nessun team patavino maschile in lizza, in quanto gli unici due saranno presenti nella serie A2 che inizieranno le loro fatiche ad Ottobre, ma il settore rosa è rappresentato da ben 2 squadre. Nella serie B2 ci sono Tc. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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