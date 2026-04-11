Domenica 19 Aprile inizia il Campionato Nazionale di Tennis della serie B In lizza Tc Padova e Plebiscito
Domenica 19 aprile prende il via il campionato nazionale di tennis di serie B. Tra le squadre partecipanti non ci sono team maschili di Padova, poiché gli unici due presenti in questa categoria sono in serie A2 e inizieranno le partite a ottobre. Tuttavia, nel settore femminile sono due le squadre che prenderanno parte alla competizione.
Domenica 19 Aprile inizia il campionato nazionale di Tennis della serie B. Nessun team patavino maschile in lizza, in quanto gli unici due saranno presenti nella serie A2 che inizieranno le loro fatiche ad Ottobre, ma il settore rosa è rappresentato da ben 2 squadre. Nella serie B2 ci sono Tc. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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DOMENICA ALLE ORE 15, a San Giovanni, darò inizio al campionato nazionale di baseball di serie C facendo il primo tiro: per fortuna sono mancino, quindi potrò usare il braccio non incidentato Considerato il mio noto talento sportivo, se verrete allo stadio, - facebook.com facebook
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