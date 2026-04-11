Domenica 19 Aprile inizia il Campionato Nazionale di Tennis della serie B In lizza Tc Padova e Plebiscito

Domenica 19 aprile prende il via il campionato nazionale di tennis di serie B. Tra le squadre partecipanti non ci sono team maschili di Padova, poiché gli unici due presenti in questa categoria sono in serie A2 e inizieranno le partite a ottobre. Tuttavia, nel settore femminile sono due le squadre che prenderanno parte alla competizione.