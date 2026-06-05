agli Internazionali di Perugia è stato stabilito un record: mercoledì sera si è giocata la partita più lunga dei tornei Challenger. Nel torneo, il giocatore Basile ha vinto il derby e si è qualificato per i quarti di finale.

Intanto agli Internazionali di Perugia è stato stabilito un record: mercoledì sera è andata in scena la partita più lunga dei Challenger. L’incontro di secondo turno tra Timofey Skatov e Chun-Hsin Tseng, durato 4 ore e 27 minuti, è il più lungo della storia dell’ ATP Challenger Tour. A spuntarla è stato il kazako, ex numero 123 del mondo e oggi alla piazza numero 189 ATP, per 6-7(2) 7-6(7) 7-6(4) di fronte a una cornice di pubblico incredula sul Campo Centrale del Tennis Club Perugia. Dopo un’autentica maratona Skatov ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale della rassegna umbra organizzata da MEF Tennis Events dove affronterà oggi Marco Cecchinato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tennis Perugia. Internazionali già da record. Basile vince il derby e va ai quarti

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