Nel torneo di Roma, Jannik Sinner ha superato Andrea Pellegrino in due set, con il punteggio di 6-2, 6-3, in un’ora e 28 minuti. La vittoria gli permette di accedere ai quarti di finale, mentre Pellegrino ha conquistato cinque giochi nel corso del match. Con questa vittoria, Sinner ha eguagliato il record di vittorie consecutive di Djokovic in questa manifestazione.

Andrea Pellegrino ci prova, strappa anche cinque games, ma Jannik Sinner in questo momento non ha rivali: agli ottavi di finale degli Internazionali a Roma finisce 6-2, 6-3 in un’ora e 28 minuti. Una partita anche più combattuta di ciò che ci si aspettava all’inizio, considerando lo stato di forma dell’altoatesino e considerando la favola di Pellegrino, arrivato al torneo dalle qualificazioni e da numero 155 al mondo. Sinner eguaglia un altro record: è la 31esima vittoria consecutiva in un Masters 1000. Proprio come il serbo. “Giocare un derby è sempre diverso, sono contento per il risultato ma anche per Andrea. Ci eravamo affrontati tanti anni fa in un campo più piccolo, è bello ci siano così tanti italiani forti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pellegrino lotta, Sinner vince e va ai quarti a Roma: il derby finisce in due set. Eguagliato il record di Djokovic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner ai quarti agli Internazionali di Roma: battuto Pellegrino, in due set. Diciannove vittorie di fila, come Djokovic

Leggi anche: Sinner vince il derby contro Pellegrino, è ai quarti degli Internazionali BNL d'Italia

Argomenti più discussi: Internazionali BNL d'Italia 2026, Pellegrino batte Tiafoe e aspetta Sinner; RECAP! Day 7: Swiatek e Rybakina travolgenti, Medvedev a fatica; SportMediaset: Impresa di Pellegrino contro Tiafoe: gli highlights Video; RECAP! Day 5: Fonseca fuori al debutto! Out Shelton.

ATP 1000 Madrid R2: [1] J. Sinner def. [Q] B. Bonzi: 6-7(6), 6-1, 6-4. - reddit.com reddit

Pellegrino lotta, Sinner vince il derby: Jannik ai quarti degli InternazionaliIl tennista azzurro ha battuto il pugliese in due set negli ottavi del Masters 1000 di Roma ... adnkronos.com