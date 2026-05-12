Internazionali d' Italia Sinner ai quarti | vince il derby azzurro con Pellegrino

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2026 dopo aver battuto il connazionale Pellegrino in un derby azzurro. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha conquistato il passaggio del turno in questa tappa del torneo. L’incontro si è svolto sui campi italiani e ha visto il tennista numero uno del mondo affrontare il suo avversario su un terreno di casa.

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Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del mondo elimina il qualificato Andrea Pellegrino nel derby azzurro sul Campo Centrale: 6-2 6-3, in un’ora e 29 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che raggiunge il 22esimo quarto di finale nei 1000 - il sesto consecutivo - e vince la 31esima partita di fila nei Masters (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al primo posto della classifica di tennisti con più successi in serie in questa categoria di tornei. Successo consecutivo numero 26 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall’Atp 500 di Doha 2026.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Internazionali d'Italia, Sinner ai quarti: vince il derby azzurro con Pellegrino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sinner vince il derby contro Pellegrino, è ai quarti degli Internazionali BNL d'Italia Internazionali d’Italia 2026: Sinner demolisce Popyrin ed eguaglia Djokovic. Agli ottavi derby azzurro con l’outsider PellegrinoIl numero uno al mondo vince 6-2 6-0 in un’ora e cinque minuti e inanella la trentesima vittoria consecutiva nei Masters 1000. Argomenti più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone a Roma: le partite e i possibili avversari agli Internazionali d'Italia 2026 · Tennis ATP; Internazionali BNL d'Italia, parla Sinner: Bellissimo tornare a Roma, è un torneo speciale per noi italiani; Internazionali: Berrettini sulla strada di Sinner, Musetti dalla parte di Djokovic | Il tabellone di Roma; Sabato tocca a Sinner: esordio alle 19 sul Centrale. Inizia il derby sul centrale di Roma ?? Jannik Sinner e Andrea Pellegrino si sfidano per un posto ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia! x.com Lavazza, da quest'anno diventa Official Coffee agli Internazionali BNL d'Italia 2026 di tenis e, contestualmente, celebra il rinnovo a lungo termine fino al 2030 delle partnership con il tennista italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner e con alcuni dei tornei più - reddit.com reddit Internazionali Roma, Sinner vince derby con Pellegrino. Darderi batte Zverev, out MusettiLeggi su Sky TG24 l'articolo Internazionali Roma, ottavi con 4 azzurri: derby Sinner-Pellegrino. Anche Errani/Paolini ... tg24.sky.it