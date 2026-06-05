Tennis azzurro | Errani e Vavassori bissano il titolo Italia protagonista al Roland Garros

Errani e Vavassori hanno vinto nuovamente il loro titolo al Roland Garros, confermando il successo ottenuto l’anno precedente. La presenza italiana ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha mostrato entusiasmo per le prestazioni degli atleti azzurri. La competizione si è svolta sulla terra battuta parigina, con gli italiani che hanno superato rispettivamente le avversarie nei loro incontri. A cinquant’anni dalla vittoria di Panatta, il pubblico ha manifestato un forte supporto per i tennisti italiani durante tutto il torneo.

Niente rivalità tra Francia e Italia: a Parigi il tifo è tutto tricolore. A cinquant’anni esatti dall’impresa di Adriano Panatta, il pubblico del Roland Garros si è innamorato degli “azzurri”. E il presidente della Federazione, Angelo Binaghi, chiede che la semifinale “100% Italia” venga trasmessa in chiaro in tv. Sul campo della Porte d’Auteuil Sara Errani e Andrea Vavassori hanno difendono il titolo nel doppio misto. In finale superano la coppia formata da Gabriela Dabrowski ed Evan King rimontando dopo il primo set perso: 4-6, 6-3, 10-4 il punteggio finale. Intanto tutti aspettano il derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, in programma sul centrale Philippe Chatrier. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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