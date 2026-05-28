Sara Errani e Andrea Vavassori hanno iniziato con successo la loro gara di doppio misto al Roland Garros 2026, riuscendo a superare il primo turno senza difficoltà. La coppia ha vinto il primo set e ha proseguito con decisione nel secondo, conquistando così l’accesso alle fasi successive del torneo. La partita si è conclusa in modo netto, senza bisogno di ricorrere a tie-break o giochi prolungati.

Sara Errani e Andrea Vavassori cominciano con il piede giusto la difesa del titolo di doppio misto al Roland Garros 2026. Sconfitta al primo turno la coppia formata dall’australiana Ellen Perez (figura che, a livello social e non solo, è assai nota per la sua simpatia) e dal portoghese Francisco Cabral con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e 3 minuti. Il prossimo ostacolo verrà dalla sfida tra JacquemotKouamé e StollarChristian Harrison, dunque alternativamente un duo tutto francese o uno UngheriaUSA. Comincia con un break la difesa del titolo dei due azzurri, che lo ottengono a 30 nel secondo gioco dopo esser stati sullo 0-40. Perez e... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Errani e Andrea Vavassori iniziano senza patemi la difesa del titolo di doppio misto al Roland Garros 2026

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