Temptation Island 2026 ecco la prima coppia | chi sono Gabriele e Sara

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A meno di un mese dall’inizio di Temptation Island 2026, è stata annunciata la prima coppia partecipante, composta da Gabriele e Sara. La loro identità è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo sui partecipanti o sul loro percorso è stato fornito al momento. La produzione ha confermato l’inizio del programma per il mese di giugno.

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Milano, 5 giugno 2026 - Manca meno di un mese all’inizio di Temptation Island ed ecco il momento tanto atteso: lo svelamento della prima coppia: Gabriele e Sara. Ovviamente, ca va sans dire, una coppia disfunzionale. Nella quale lui è convinto di essere totalmente nel giusto perché porta la ragazza a cena in ristoranti stellati e lei che ormai non ne può più. Lui la accusa di averlo tradito. Musica per le orecchie degli appassionati di trash televisivo. Pronostico: usciranno dal reality show di Maria De Filippi separati. Quando inizia Temptation Island. Il conduttore, Filippo Bisciglia, è lo stesso, la colonna sonora, ‘Love the way you lie’ di Eminem e Rihanna, anche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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