Quando inizia Temptation Island 2026 la data della prima puntata con Filippo Bisciglia

Temptation Island 2026 debutta giovedì 2 luglio su Canale 5 alle 21:30. La prima puntata sarà condotta da Filippo Bisciglia e si svolgerà in Calabria. La trasmissione torna con una nuova stagione, mantenendo l’ambientazione già utilizzata in passato. La programmazione prevede trasmissioni settimanali in prima serata.

Temptation Island sta per tornare. Da giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia e ambientata ancora una volta in Calabira. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temptation Island 2026 Date, Coppie e Tentatori Shock!

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L’inizio della nuova edizione di Temptation Island è prevista per giovedì 2 luglio x.com

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