Filippo Bisciglia ha annunciato sui social che la prossima edizione di Temptation Island è prevista per il 2026. Nel video pubblicato, ha confermato il ritorno del reality, senza specificare una data precisa di inizio. La conferma ha suscitato entusiasmo tra i fan, che attendono aggiornamenti ufficiali sulla programmazione. Non ci sono altre informazioni sul format o eventuali cambiamenti rispetto alle precedenti stagioni.

Filippo Bisciglia ha confermato il ritorno di Temptation Island 2026 con un video pubblicato sui social che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan. Cresce l’attesa per la nuova edizione del reality estivo di Canale 5: tra indiscrezioni sulla location in Calabria, casting ancora aperti e possibili date di partenza, il pubblico è già pronto a seguire le nuove coppie protagoniste del programma. L’attesa attorno a Temptation Island 2026 è ufficialmente ripartita. A riaccendere l’entusiasmo dei fan ci ha pensato Filippo Bisciglia, volto storico del reality di Canale 5, che nelle ultime ore ha pubblicato un breve video sui social diventato rapidamente virale. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Temptation Island 2026, Con Filippo Bisciglia: Ecco Quando Iniza!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temptation Island 2026 Novità e Ritorni

Notizie e thread social correlati

Temptation Island 2026, annuncio di Filippo Bisciglia: quando inizia e possibili tentatoriFilippo Bisciglia ha comunicato sui social che Temptation Island 2026 tornerà presto in onda.

Temptation Island 2026, Filippo Bisciglia svela le novità: “Stiamo tornando”Filippo Bisciglia ha annunciato che Temptation Island tornerà nel 2026, confermando ufficialmente la ripresa del programma.

Temi più discussi: Temptation Island 2026 sta prendendo forma (e perché non ci rinunceremo neanche quest'anno); Temptation Island cambia location? Svelato il resort per tentatori e fidanzati; Finito un reality se ne fa un altro: ecco quando inizia Temptation Island e tutto quello che si sa; Temptation Island 2026, Filippo Bisciglia svela le novità: Stiamo tornando.

Temptation Island 2026 quando inizia, il cast ufficiale con le coppie, quante puntate ci saranno e chi tradirà x.com

Temptation Island 2026 torna in estate con una nuova location? Canale 5 cerca ascolti con i falòTemptation Island torna su Canale 5: casting aperti e debutto tra fine giugno e luglio. Conferme sulla location ... affaritaliani.it

Temptation Island 2026, data d’inizio, novità e location. Ecco tutto quello che c’è da sapereL’estate di Canale 5 è pronta a riaccendersi con il ritorno di Temptation Island 2026, il reality dei sentimenti che ogni anno cattura milioni di ... ilsipontino.net

Shutter Island ha raggiunto 1 milione di valutazioni da 5 stelle reddit