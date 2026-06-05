Una cella temporalesca molto intensa ha interessato Parma e la pianura emiliana nella sera del 5 giugno, causando piogge abbondanti e numerose scariche elettriche. Il temporale ha trasformato rapidamente il cielo sopra la città, con un muro di nubi e un’attività elettrica molto intensa.

Una cella temporalesca particolarmente intensa ha colpito Parma e parte della pianura emiliana nella serata del 5 giugno, portando con sé piogge abbondanti, una forte attività elettrica e scenari che hanno trasformato il cielo sopra la città nel giro di pochi minuti. Le immagini provenienti dalle webcam del territorio mostrano un imponente fronte nuvoloso avanzare da ovest verso est, con una base scura e compatta che ha rapidamente avvolto il Parmense. Il passaggio del sistema temporalesco è stato accompagnato da una spettacolare sequenza di fulmini che hanno illuminato a giorno il cielo della pianura. Secondo le prime rilevazioni, nell’area sono state registrate oltre 300 scariche elettriche, concentrate soprattutto tra Parma e i comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Temporale violentissimo, muro di nubi e centinaia di scariche elettriche sulla città

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