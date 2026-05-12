Violento temporale in Italia | grandine centinaia di alberi sradicati e vie allagate

Un violento temporale ha colpito diverse zone italiane, causando danni significativi. La pioggia intensa e la grandine hanno provocato allagamenti in alcune strade, mentre centinaia di alberi sono stati sradicati dalle radici. Sono state segnalate numerose interruzioni di corrente e problemi alla circolazione. Le autorità stanno verificando l’entità dei danni e interventi di emergenza sono in corso in molte aree.

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Succede così: prima l’aria cambia, si fa più pesante. Poi quel silenzio strano, come se la città trattenesse il respiro. In pochi minuti il pomeriggio normale diventa un’altra cosa, fatta di rumori secchi, luci spente all’improvviso e persone ferme a guardare fuori, cercando di capire quanto durerà. Quando la pioggia arriva di colpo e l’acqua inizia a correre lungo i marciapiedi, non c’è tempo per organizzarsi. Si chiudono finestre, si spostano auto come si può, si chiamano parenti e vicini. E intanto, quartiere dopo quartiere, le segnalazioni si moltiplicano: rami giù, strade impraticabili, sottopassi che si riempiono. Verona, la città travolta in pochi minuti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Temporali mostruosi in Italia, chicchi di grandine come pietre: alberi sradicati e auto danneggiateIl cielo ha cambiato colore in un istante, passando da un grigio opaco a un viola cupo che sembrava inghiottire ogni residuo di luce pomeridiana. Pakistan, una tempesta si abbatte su Karachi: strade allagate e alberi sradicatiUna violenta tempesta notturna ha colpito Karachi, la città più grande del Pakistan, causando almeno 15 morti e numerosi feriti. Argomenti più discussi: Allerta Meteo, sull’Italia inizia una settimana di maltempo estremo: allarme massimo per temporali, tornado e grandine distruttiva; Ribaltone meteo tra caldo africano, grandine e i super temporali: le previsioni; Cronaca meteo. Piogge e temporali anche forti e con grandine su parte d'Italia. Situazione e previsione prossime ore; Maltempo, prorogata l'allerta in Toscana. ? Danni segnalati in centro a Verona a seguito delle forti raffiche di vento associate all'ultimo violento passaggio temporalesco. Ancora da valutare un possibile passaggio di una tromba d'aria/Tornado. Foto di Marco Casella. x.com Informazioni su Garlemald [Spoiler 6.0] reddit Violento temporale su Verona e provincia: probabile tornado sulla città, ci sono danni ingentiIl violento peggioramento atmosferico che sta interessando il Nord Italia ha colpito duramente anche il Veneto, dove nel tardo pomeriggio un intenso sistema temporalesco ha interessato in particolare ... inmeteo.net