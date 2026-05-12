Violento temporale in Italia | grandine centinaia di alberi sradicati e vie allagate
Un violento temporale ha colpito diverse zone italiane, causando danni significativi. La pioggia intensa e la grandine hanno provocato allagamenti in alcune strade, mentre centinaia di alberi sono stati sradicati dalle radici. Sono state segnalate numerose interruzioni di corrente e problemi alla circolazione. Le autorità stanno verificando l’entità dei danni e interventi di emergenza sono in corso in molte aree.
Succede così: prima l’aria cambia, si fa più pesante. Poi quel silenzio strano, come se la città trattenesse il respiro. In pochi minuti il pomeriggio normale diventa un’altra cosa, fatta di rumori secchi, luci spente all’improvviso e persone ferme a guardare fuori, cercando di capire quanto durerà. Quando la pioggia arriva di colpo e l’acqua inizia a correre lungo i marciapiedi, non c’è tempo per organizzarsi. Si chiudono finestre, si spostano auto come si può, si chiamano parenti e vicini. E intanto, quartiere dopo quartiere, le segnalazioni si moltiplicano: rami giù, strade impraticabili, sottopassi che si riempiono. Verona, la città travolta in pochi minuti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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