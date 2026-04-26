Biabiany | Sembravo Henry poi i problemi al cuore Per riavere l' idoneità scariche elettriche in un' arteria

Da gazzetta.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex calciatore racconta di aver avuto un’esperienza che ha segnato la sua carriera, parlando di un periodo in cui sembrava destinato a raggiungere una grande squadra, ma poi gli esami medici hanno rivelato problemi al cuore. Ricorda anche momenti della sua carriera, come la convocazione con l’Inter da parte di un allenatore, e un altro episodio a Modena caratterizzato da un clima particolare, con pompe funebri sulla maglia e un prete presente.

Oggi Jonathan Biabiany ci può anche scherzare su: il calcio per lui è diventato proprio una questione di cuore. E a quasi 38 anni corre ancora con un pallone ai piedi: come se l’aritmia cardiaca che lo fermò nel 2014 gli avesse imposto di prolungare il più possibile il piacere di averlo ritrovato. Allungandogli la carriera. Biabiany è sposato con Sara, la sua compagna da quando aveva vent’anni e ha tre figlie femmine, alle quali riserva il suo dna caraibico: "Ce l’ho nel sangue, ma ormai ballo solo per loro". Non corre più forte come un tempo, "ma abbastanza, dai. A Modena feci un test sui cento con le scarpe da tennis, sull’erba: 10’’30 con misurazione manuale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Biabiany: "Sembravo Henry, poi i problemi al cuore. Per riavere l'idoneità scariche elettriche in un'arteria"

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