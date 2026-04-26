Biabiany | Sembravo Henry poi i problemi al cuore Per riavere l' idoneità scariche elettriche in un' arteria

L’ex calciatore racconta di aver avuto un’esperienza che ha segnato la sua carriera, parlando di un periodo in cui sembrava destinato a raggiungere una grande squadra, ma poi gli esami medici hanno rivelato problemi al cuore. Ricorda anche momenti della sua carriera, come la convocazione con l’Inter da parte di un allenatore, e un altro episodio a Modena caratterizzato da un clima particolare, con pompe funebri sulla maglia e un prete presente.

Oggi Jonathan Biabiany ci può anche scherzare su: il calcio per lui è diventato proprio una questione di cuore. E a quasi 38 anni corre ancora con un pallone ai piedi: come se l’aritmia cardiaca che lo fermò nel 2014 gli avesse imposto di prolungare il più possibile il piacere di averlo ritrovato. Allungandogli la carriera. Biabiany è sposato con Sara, la sua compagna da quando aveva vent’anni e ha tre figlie femmine, alle quali riserva il suo dna caraibico: "Ce l’ho nel sangue, ma ormai ballo solo per loro". Non corre più forte come un tempo, "ma abbastanza, dai. A Modena feci un test sui cento con le scarpe da tennis, sull’erba: 10’’30 con misurazione manuale.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Biabiany: "Sembravo Henry, poi i problemi al cuore. Per riavere l'idoneità scariche elettriche in un'arteria" Notizie correlate A Lecco il primo intervento al cuore con protesi impiantata dall'arteria carotideUn complesso intervento di cardiologia interventistica mai eseguito prima all'ospedale Manzoni: paziente dimessa dopo sei giorni Una prima volta che... Leggi anche: La scippano a Porta Palazzo, poi fuggono via in monopattino: l'appello di una donna per riavere la collana appartenuta al compagno