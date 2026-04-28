Firenze torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei

A Firenze il 3 maggio riprende la Domenica Metropolitana, un’iniziativa che permette l’ingresso gratuito nei musei cittadini. La manifestazione si tiene regolarmente il primo fine settimana di ogni mese e coinvolge diverse strutture culturali del centro storico. L’obiettivo è offrire ai visitatori l’opportunità di scoprire le collezioni e le esposizioni senza costi, incentivando la partecipazione e l’uso pubblico degli spazi artistici.

Firenze, 27 aprile 2026 – Il 3 maggio torna la Domenica Metropolitana, e in questa occasione tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla Fondazione Muse. Per le famiglie con bambini sono in programma numerose attività, come il percorso animato in Palazzo Vecchio 'Per fare una città ci vuole un fiore', l’attività Creazioni in stile déco, dedicata alla scoperta della mostra in corso a Palazzo Medici Riccardi e il laboratorio d'arte Upside down: un ritratto capovolto, dedicato all'artista George Baselitz, presso il Museo Novecento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei Notizie correlate Firenze, il 12 aprile torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei museiFirenze, 8 aprile 2026 – Nella giornata del 12 aprile Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Domenica metropolitana il 3 maggio, musei gratis ecco per chi; Maggio 2026: gli eventi in Palazzo Medici Riccardi, a Pratolino e non solo; Domenica Metropolitana: Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi gratis per residenti; Musei in Musica: atmosfere anni Venti. Firenze, la Domenica Metropolitana di maggio: musei gratuiti e attività per i residentiIl 3 maggio 2026 torna la Domenica Metropolitana, giornata nella quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini ... 055firenze.it Domenica metropolitana il 3 maggio, musei gratis ecco per chiIl 3 maggio torna la Domenica Metropolitana: ingresso gratuito per tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze nei Musei Civici e a Palazzo Medici Riccardi, con visite e attività a cura di ... nove.firenze.it Domenica 3 maggio torna la Domenica Metropolitana, musei civici gratis ai residenti nella Città Metropolitana di Firenze Maggiori info: cultura.comune.fi.it/dalle-redazion… x.com Torna l'appuntamento coi musei gratis https://www.055firenze.it/art/240685/Firenze-la-Domenica-Metropolitana-di-maggio-musei-gratuiti-attivit-per-residenti - facebook.com facebook