Dalla Zisa al casolare Impastato a Cinisi | tutti i siti culturali aperti e gratis la prima domenica del mese di maggio

Il prossimo 3 maggio, prima domenica del mese, diversi siti culturali gestiti dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo saranno aperti al pubblico gratuitamente. L’orario di visita va dalle 9 alle 13, con l’ultimo ingresso consentito a quell’ora. Tra i luoghi aperti ci sono il Palazzo della Cuba, accessibile anche a persone con disabilità motoria, e il Chiostro di.