Dalla Zisa al casolare Impastato a Cinisi | tutti i siti culturali aperti e gratis la prima domenica del mese di maggio
Il prossimo 3 maggio, prima domenica del mese, diversi siti culturali gestiti dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo saranno aperti al pubblico gratuitamente. L’orario di visita va dalle 9 alle 13, con l’ultimo ingresso consentito a quell’ora. Tra i luoghi aperti ci sono il Palazzo della Cuba, accessibile anche a persone con disabilità motoria, e il Chiostro di.
Il 3 maggio 2026, prima domenica del mese, i seguenti siti di pertinenza della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo saranno aperti dalle ore 9 alle ore 13 (ultimo ingresso), con ingresso gratuito:Palazzo della Cuba (accessibile agli utenti con disabilità motoria);Chiostro di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Prima domenica del mese, cultura aperta a tutti e ingressi gratuiti nei siti archeologiciCome ogni prima domenica del mese torna l’iniziativa che consente di visitare gratuitamente alcuni dei principali luoghi della cultura del territorio.
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