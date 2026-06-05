Templi gratis Claudio Casisa dei Soldi spicci e motoraduno al mare | cosa fare nel weekend

Dal 5 al 7 giugno, il weekend propone un programma vario che include visite gratuite ai templi, eventi di motoraduno al mare e spettacoli di comicità. Si alternano attività all’aperto, come escursioni e mostre fotografiche, a momenti dedicati alla cultura e all’intrattenimento. L’offerta spazia tra archeologia, motori, natura e territorio, con eventi distribuiti in diverse location. Le iniziative sono rivolte a un pubblico di tutte le età e prevedono accesso libero o a pagamento.

Dal 5 al 7 giugno il weekend cambia continuamente scenario e passa dall’archeologia alla comicità, dai motori alla fotografia, dalla natura alla scoperta del territorio. C’è il ritorno della prima domenica del mese con l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura e le visite speciali nella Valle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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