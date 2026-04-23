Il fine settimana si avvicina e a Monza e nelle aree vicine sono in programma vari eventi, alcuni gratuiti, che si svolgeranno nei prossimi giorni. Le iniziative spaziano da mostre a spettacoli, coinvolgendo diversi luoghi cittadini e non solo. Numerose attività sono state pianificate per chi desidera trascorrere il tempo libero in modo diverso, con possibilità di partecipare a eventi per tutte le età e interessi.

Si avvicina il weekend e sono diversi gli appuntamenti in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. Nella città di Teodolinda protagonista assoluto è il mega street food festival al Parco, dove c'è anche la mitica corsa per sostenere i City Angels, gli angeli della strada con basco.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi; 8 eventi da non perdere in Brianza: cosa fare nel weekend dal 17 al 19 aprile; Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi; Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend 17-19 aprile 2026.

Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend dal 24 al 26 aprileStreet food, sagre, corsa e pedalata per la Pace: cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend 24–26 aprile 2026. monza-news.it

Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voiSeguire un problema fino in fondo, controllare promesse e numeri, fare inchieste, tutto ciò costa energia e tempo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non si limita a raccontare, ma a ... monzatoday.it

Dritto e rovescio. . "È la singola persona a decidere cosa è dignitoso e cosa non è dignitoso fare" Giuseppe Cruciani a #drittoerovescio rispondendo alle parole di Antonella Boralevi sulla prostituzione - facebook.com facebook

Cosa fare con Leao Ordine: "Non si rende conto di aver offerto un contributo men che modesto alla compagnia rossonera" x.com