Cosa fare nel weekend a Monza e dintorni | i 5 eventi anche gratis scelti per voi

Il fine settimana si avvicina e a Monza e nelle zone limitrofe si susseguono vari eventi, alcuni gratuiti, che offrono diverse opportunità di svago e intrattenimento. Tra mostre, mercatini e spettacoli, le iniziative coprono un’ampia gamma di interessi e si svolgono in diverse location della zona. Ecco una selezione di cinque eventi che si terranno nei prossimi giorni, pensata per chi desidera trascorrere il tempo libero in modo diverso.

Si avvicina il weekend e sono diversi gli appuntamenti in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. Nella città di Teodolinda per esempio protagonisti sono lo sport, con l'apertura dell'Atkinson Monza Open, il torneo internazionale di tennis al Villa Reale Tennis, e poi la grande. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi Argomenti più discussi: Weekend a Milano: dal 10 al 12 aprile; Weekend di Pasqua a Roma: cosa fare sabato 4 e domenica 5 aprile; Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 3, 4, 5 e 6 aprile; Cosa fare nel weekend dal 9 al 12 aprile a Napoli. Weekend, cosa fare in Veneto: Vinitaly and the City a Verona, Venyl a Mestre, i PanPers a Conegliano, l'International Street Food a Padova x.com Bastamuffa. . Risposta a ALE Hai muffa e non sai cosa fare NON (s)VENDERE CASA! Chiama un tecnico che ti aiuti a capire come risolvere la causa del problema. Se hai un’emergenza di muffa che devi bloccare usa il nostro BLOCCAMUFFA LIQUIDO di ori - facebook.com facebook