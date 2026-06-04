Tra il 4 e il 5 giugno, una tempesta geomagnetica colpirà la Terra a causa dell’attività solare molto intensa. Questa perturbazione potrebbe portare alla visibilità di aurore boreali anche in alcune zone dell’Italia, solitamente non interessate da questo fenomeno. La tempesta è causata da una serie di esplosioni sulla superficie del Sole che hanno inviato particelle cariche nello spazio.

Una forte tempesta geomagnetica di classe G3 è attesa tra il 4 e il 5 giugno a causa dell’arrivo sulla Terra di più espulsioni di massa coronale provenienti dal Sole. Gli esperti non escludono la possibilità di osservare l’aurora boreale anche in Italia. Possibili lievi effetti su GPS, satelliti e comunicazioni radio. Allerta per la tempesta geomagnetica Aurora boreale visibile anche dall’Italia? Cos’è una CME cannibale e perché preoccupa gli scienziati Allerta per la tempesta geomagnetica Il Sole sta attraversando una fase di intensa attività e nelle prossime ore potrebbe regalare un’aurora boreale anche alle nostre latitudini. Gli esperti del NOAA Space Weather Prediction Center hanno infatti emesso un’allerta per una tempesta geomagnetica di classe G3, considerata “forte”, attesa tra il 4 e il 5 giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tempesta geomagnetica e possibile aurora boreale in Italia tra il 4 e il 5 giugno per il Sole "irrequieto"

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Aurora boreale possibile in Italia stanotte

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