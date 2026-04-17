L’iconico dirigibile Goodyear sorvola Imola per il Wec Tutti col naso all’insù | Simbolo delle corse
Il dirigibile della Goodyear ha sorvolato nel tardo pomeriggio di oggi la città di Imola, in occasione del fine settimana dedicato al World Endurance Championship (Wec) all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. La presenza del pallone aerostatico ha attirato l’attenzione dei passanti e degli appassionati presenti sul luogo. L’evento si inserisce nel calendario di competizioni automobilistiche che si svolgono nel circuito imolese.
Imola (Bologna), 17 aprile 2026 – Emozione ad alta quota. E tutti con il naso all’insù. Il dirigibile Goodyear è arrivato nel tardo pomeriggio in città per accompagnare il fine settimana del Wec, di scena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. In tanti hanno potuto ammirarlo nel suo passaggio in centro storico. E in particolare sopra piazza Matteotti. Il dirigibile Goodyear per lo sport mondiale. Da decenni, il dirigibile Goodyear accompagna i momenti più significativi dello sport mondiale, diventando un elemento distintivo dell’identità del marchio. Il ritorno nei cieli europei rafforza questo legame storico tra l’azienda e le competizioni automobilistiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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