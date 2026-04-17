Il dirigibile della Goodyear ha sorvolato nel tardo pomeriggio di oggi la città di Imola, in occasione del fine settimana dedicato al World Endurance Championship (Wec) all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. La presenza del pallone aerostatico ha attirato l’attenzione dei passanti e degli appassionati presenti sul luogo. L’evento si inserisce nel calendario di competizioni automobilistiche che si svolgono nel circuito imolese.

Imola (Bologna), 17 aprile 2026 – Emozione ad alta quota. E tutti con il naso all’insù. Il dirigibile Goodyear è arrivato nel tardo pomeriggio in città per accompagnare il fine settimana del Wec, di scena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. In tanti hanno potuto ammirarlo nel suo passaggio in centro storico. E in particolare sopra piazza Matteotti. Il dirigibile Goodyear per lo sport mondiale. Da decenni, il dirigibile Goodyear accompagna i momenti più significativi dello sport mondiale, diventando un elemento distintivo dell’identità del marchio. Il ritorno nei cieli europei rafforza questo legame storico tra l’azienda e le competizioni automobilistiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’iconico dirigibile Goodyear sorvola Imola per il Wec. Tutti col naso all’insù: “Simbolo delle corse”

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