Telefonata alla Juventus | arriva gratis in bianconero

La Juventus sta cercando un nuovo attaccante, poiché il futuro di Dusan Vlahovic sembra ormai lontano dalla squadra. La società si sta muovendo su più fronti, con il dossier più urgente legato alla ricerca di un sostituto per l’attaccante. Nel frattempo, si segnala una telefonata con un club che ha offerto un giocatore in modo gratuito, ma i dettagli sulla trattativa non sono stati specificati.

di Bruno De Santis La Juventus si muove su più tavoli contemporaneamente. Il dossier più urgente resta quello dell’attaccante, perché il futuro di Dusan Vlahovic è ormai lontano da Torino e la dirigenza sa di dover trovare un nuovo riferimento offensivo per la prossima stagione. Nelle ultime settimane sono circolati diversi nomi, ma quello che continua a raccogliere maggiore consenso è Alexander Sorloth. Il centravanti norvegese piace per caratteristiche fisiche, esperienza internazionale e capacità di garantire gol immediati. La sensazione è che buona parte delle energie del club siano concentrate proprio sulla ricerca del nuovo numero nove. Per questo motivo altre operazioni, almeno per ora, restano sullo sfondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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