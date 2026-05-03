Alisson ad un passo dalla Juventus | risolve il contratto col Liverpool e arriva gratis

Il portiere Alisson è vicino a trasferirsi alla Juventus dopo aver risolto il contratto con il suo attuale club, il Liverpool. La trattativa prevede un trasferimento gratuito, senza costi di acquisto. La notizia potrebbe avere un impatto significativo sulla composizione delle forze in Serie A, considerando il ruolo di spicco ricoperto dal giocatore. La firma ufficiale non è ancora arrivata, ma le discussioni tra le parti sono in fase avanzata.

Si parla di un portiere, e non di uno qualunque. Si parla di una situazione che, se confermata, cambierebbe gli equilibri non solo della Juventus, ma di mezza Serie A. Perché quando esce l’idea di un top mondiale libero, senza cartellino, le distanze si accorciano per tutti, almeno sulla carta. La voce nasce da un retroscena preciso, rilanciato da Luca Momblano, che avrebbe parlato di contatti in corso per una possibile risoluzione contrattuale. “Da quello che so, il procuratore di Alisson tratta la risoluzione con il Liverpool”, è la frase che ha acceso tutto. E basta quella, nel mercato, per far partire scenari anche molto spinti. Una trattativa per la risoluzione non è una rescissione fatta.🔗 Leggi su Sportface.it

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