TechSkill Forum al Cairo 16 Paesi del Mediterraneo uniti per l’istruzione tecnica
Il 16 paesi del Mediterraneo si sono riuniti al Cairo per il primo Forum Mediterraneo sull’Istruzione Tecnica e Professionale, chiamato “TechSkill”. L’evento, iniziato oggi, è stato organizzato congiuntamente da Italia ed Egitto. L’obiettivo dichiarato è promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze nel settore dell’istruzione tecnica e professionale nella regione. La conferenza si svolge in un contesto di crescente attenzione alle competenze tecniche per lo sviluppo economico.
Si è aperto oggi al Cairo il primo Forum Mediterraneo sull’Istruzione Tecnica e Professionale “TechSkill”, organizzato congiuntamente da Italia ed Egitto. A inaugurare i lavori, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il suo omologo egiziano Mohamed Abdel Latif. Sedici i Paesi che partecipano alla due giorni, provenienti da entrambe le sponde del Mediterraneo: tra questi Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Libano, Libia, Montenegro, Portogallo, Romania, Spagna, oltre ai due organizzatori. L’iniziativa si propone di far dialogare docenti, studenti e decisori politici per mettere a fattor comune le migliori pratiche nell’istruzione tecnica e professionale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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ISTITUTO DUNI LEVI DI MATERA RAPPRESENTA LA BASILICATA AL TECH SKILL DI SCUOLA FUTURA A IL CAIRO IN EGITTO x.com
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