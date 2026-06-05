TechSkill Forum al Cairo 16 Paesi del Mediterraneo uniti per l’istruzione tecnica

Notizia in breve

Il 16 paesi del Mediterraneo si sono riuniti al Cairo per il primo Forum Mediterraneo sull’Istruzione Tecnica e Professionale, chiamato “TechSkill”. L’evento, iniziato oggi, è stato organizzato congiuntamente da Italia ed Egitto. L’obiettivo dichiarato è promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze nel settore dell’istruzione tecnica e professionale nella regione. La conferenza si svolge in un contesto di crescente attenzione alle competenze tecniche per lo sviluppo economico.