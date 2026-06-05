teamgym assegnati a lignano sabbiadoro i titoli italiani gold 2026

Notizia in breve

A Lignano Sabbiadoro sono stati assegnati i titoli italiani Gold 2026 di TeamGym. Quasi 300 atleti e 46 squadre hanno partecipato alle Finali del Campionato Nazionale, disputate al Bella Italia Village. Sono stati consegnati gli scudetti nelle categorie Mini Team e Team. La competizione ha visto protagonisti numerosi atleti, con l’obiettivo di prepararsi agli Europei di Espoo.