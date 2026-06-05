TeamGym assegnati a Lignano Sabbiadoro i titoli italiani Gold 2026
A Lignano Sabbiadoro sono stati assegnati i titoli italiani Gold 2026 di TeamGym. Quasi 300 atleti e 46 squadre hanno partecipato alle Finali del Campionato Nazionale, disputate al Bella Italia Village. Sono stati consegnati gli scudetti nelle categorie Mini Team e Team. La competizione ha visto protagonisti numerosi atleti, con l’obiettivo di prepararsi agli Europei di Espoo.
Quasi 300 atleti e 46 squadre protagonisti delle Finali del Campionato Nazionale Gold di TeamGym. Al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro sono stati assegnati gli scudetti delle categorie Mini Team e Team, con lo sguardo già rivolto agli Europei di Espoo. Si è conclusa a Lignano Sabbiadoro l’edizione 2026 delle Finali del Campionato Nazionale Gold di TeamGym. Dal 2 al 4 giugno il Palazzetto dello Sport del Bella Italia Village ha ospitato l’appuntamento più importante della stagione nazionale, riunendo quasi 300 atleti suddivisi in 46 squadre appartenenti a 21 società provenienti da tutta Italia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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