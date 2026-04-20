Ginnastica ritmica a Chieti assegnati i titoli del Campionato Gold Allieve

A Chieti si sono disputati il 18 e 19 aprile i titoli del Campionato Gold Allieve di ginnastica ritmica. La competizione si è svolta presso il Palatricalle, attirando numerosi spettatori e atleti da diverse regioni. La manifestazione ha visto esibizioni di alto livello tecnico, con molte giovani ginnaste in gara per conquistare i titoli nazionali individuali.

Il Palatricalle ha ospitato il 18 e 19 aprile la rassegna nazionale individuale: due giornate di alto livello tecnico e grande partecipazione di pubblico. Chieti è stata per un intero fine settimana il punto di riferimento della ginnastica ritmica italiana, ospitando al Palatricalle “Sandro Leombroni” il Campionato Nazionale Individuale Gold Allieve, andato in scena il 18 e 19 aprile. Due giornate caratterizzate da esercizi di alto contenuto tecnico e da una partecipazione calorosa del pubblico, che ha accompagnato le prove delle giovani ginnaste con entusiasmo e applausi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Ginnastica ritmica, campionato regionale e Gold allieve: ottime prestazioni per le atlete della Nike Catania AsdSi è svolta lo scorso 1 marzo, presso il palazzetto di Misilmeri, la 2° prova del campionato gold allieve, valevole anche per l'assegnazione dei... Ginnastica Falciai, ottimi risultati nella seconda prova del campionato regionale Gold AllieveSabato a Campi Bisenzio si è svolta la seconda prova del campionato regionale Gold Allieve, appuntamento che ha assegnato i titoli di campionesse... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chieti è pronta ad accogliere i Campionati Nazionali Individuali Allieve di Ginnastica Ritmica 2026; Marila ASD ancora tra le migliori d’Italia; Coppa del mondo di ginnastica ritmica a Baku: in azzurro Badii, Sicignano e Vignozzi della Raffaello Motto; Ecco le vincitrici dei Campionati Individuali Allieve di Ginnastica Ritmica del 2026 a Chieti. Eurogymnica: Campionato Italiano Allieve Gold a ChietiAllieve Gold protagonista delle finali nazionali di ritmica, secondo grande appuntamento stagionale dopo i successi agli Italiani di Specialità ... tuttosport.com Ritmica Gold Allieve: esperienza importante per PGS Auxilium GenovaSi è svolto questo fine settimana a Chieti il Campionato Italiano Gold Allieve di ginnastica ritmica, appuntamento che ha riunito le migliori giovani promesse del panorama nazionale. Presente anche l’ ... liguriasport.com Greta Tempesti Campionato Nazionale Allieve Gold - facebook.com facebook