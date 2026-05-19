A Lignano Sabbiadoro sono iniziati i Giochi Nazionali Estivi delle Special Olympics del 2026. L’evento coinvolge ventuno discipline sportive e si prevede la partecipazione di circa tremila atleti. Sono presenti anche oltre quattromila persone tra tecnici, volontari e accompagnatori. La manifestazione si svolge sul territorio e si protrarrà per diversi giorni, offrendo un’occasione di confronto e di inclusione per i partecipanti. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori.

Ventuno discipline sportive, 3mila atleti e oltre 4mila presenze tra tecnici, volontari e accompagnatori per una settimana di gare ed eventi tra Lignano Sabbiadoro, Bibione, Portogruaro e Cordovado Dal 19 al 24 maggio 2026 il Friuli Venezia Giulia e il Veneto diventano il cuore pulsante dell’inclusione, dello sport e della partecipazione con i 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, evento patrocinato dal Ministro per lo sport e i giovani e dal Ministro per le disabilità. Sono oltre 3000 gli atleti con e senza disabilità intellettive, provenienti da tutta Italia, che in queste ore si stanno ritrovando a Lignano Sabbiadoro, Portogruaro,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lignano Sabbiadoro, al via i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Torch Run a L'Aquila - 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, Lignano 2026

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Avviato il conto alla rovescia verso i 41' Giochi nazionali estivi – Special olympics

All Stars Arezzo Onlus ai Giochi Nazionali Invernali Special OlympicsArezzo, 3 marzo 2026 – All Stars Arezzo Onlus ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics Sei atlete e atleti aretini saranno protagonisti giovedì...

11/5/26. GINNASTICA RITMICA: AL VIA IL CAMPIONATO NAZIONALE CSI A LIGNANO SABBIADORO Dall’11 al 17 maggio, oltre 1.700 atlete si sfideranno al Palasport Bella Italia per l'assegnazione di oltre 200 titoli nazionali. Ogni gara in diretta sul canale Y x.com

Qualcuno è andato in vacanza a Lignano? reddit

Lignano invasa da moto e muscle car: finale spettacolare per la Biker Fest | FOTOLIGNANO SABBIADORO La Biker Fest International ha chiuso la sua 40ª edizione con una domenica di grande impatto, trasformando ancora una volta Lignano Sabbiadoro in una capitale europea dei motori, de ... nordest24.it

Special Olympics a Lignano: oltre 3.500 atleti e una settimana di sport inclusivoLIGNANO SABBIADORO – La città si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più importanti e significativi dell’anno. Da martedì 19 maggio 2026 prendono il via i Giochi Nazionali Estivi Special ... nordest24.it