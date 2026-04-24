Prepara le valigie te ne vai Grande Fratello Vip il colpo di scena | Già fuori dalla porta rossa

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 24 aprile su Canale 5, si è assistito a un colpo di scena inaspettato. Durante la diretta, un concorrente è stato comunicato come già uscito dalla porta rossa, suscitando sorpresa tra gli spettatori e gli altri partecipanti. La puntata ha mostrato momenti di tensione e discussioni tra i coinquilini, con l’attenzione rivolta alle dinamiche interne al gruppo.

Sale l’attenzione attorno al Grande Fratello Vip, atteso con una nuova diretta venerdì 24 aprile su Canale 5. Nelle ultime ore, al centro della scena c’è soprattutto il televoto in corso, i cui esiti potrebbero incidere in modo rilevante sugli equilibri della Casa, in una fase ormai decisiva del programma. I concorrenti ancora in gioco seguono con cautela ogni dinamica: tra strategie, alleanze e tensioni, anche un singolo passaggio può diventare determinante mentre la finale si avvicina. Il televoto in corso e la puntata del 24 aprile. Il Grande Fratello Vip tornerà in onda venerdì 24 aprile e i telespettatori hanno ancora poco tempo per esprimere la propria preferenza nel televoto attualmente aperto.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Prepara le valigie, te ne vai”. Grande Fratello Vip, il colpo di scena: “Già fuori dalla porta rossa” Notizie correlate “Prepara le valigie, te ne vai”. Grande Fratello Vip, il concorrente agli sgoccioliL’attesa cresce di ora in ora attorno al Grande Fratello Vip, che si prepara a tornare in onda con una nuova puntata venerdì 24 aprile. “Ho già fatto le valigie”. Grande Fratello Vip, il concorrente perde le staffe e avvisa gli altriIeri sera Blu Barbara Prezia ha lasciato il Grande Fratello Vip e nella Casa il clima è diventato ancora più teso. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Prepara le valigie, te ne vai. Grande Fratello Vip, il colpo di scena: Già fuori dalla porta rossa. Grande Fratello Vip, anticipazioni del 17 aprile: un televoto apre le porte della finaleVenerdì 17 aprile la casa del GF si apre con nuove spaccature, dubbi da risolvere e un televoto dall’esito inaspettato. Le anticipazioni ... dilei.it Grande Fratello Vip, anticipazioni del 22 aprile: scontro fra nemiche, il triangolo Renato-Lucia-RaulGrande Fratello Vip, le anticipazioni del 22 aprile: arriva lo scontro fra nemiche, il triangolo Renato-Lucia-Raul fa discutere. dilei.it