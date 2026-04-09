Nella puntata di questa sera di Affari Tuoi, andata in onda giovedì 9 aprile su Rai 1, il conduttore Stefano De Martino ha portato alla ribalta Alberto, proveniente dall’Emilia Romagna. Durante la trasmissione, si è verificato un momento inaspettato che ha coinvolto anche Herbert, suscitando sorpresa tra i presenti. La puntata si è focalizzata sulle sfide e le dinamiche tra i concorrenti, con alcuni colpi di scena che hanno catturato l’attenzione del pubblico.

Alberto dall'Emilia Romagna è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 9 aprile. "Sono il secondo di tre fratelli maschi - ha raccontato il concorrente - ho 38 anni e nella vita sono un agente di commercio nel settore dlel'abbigliamento da lavoro e materiale anti-infortunistica". Con lui in studio la moglie Eleonora, che di sé ha detto: "Ho 35 anni. Siamo fidanzati da 14 anni e sposati da 7, abbiamo una bimba di un anno e mezzo, Angelica, che è un terremoto". "Angelica di nome ma non di fatto", ha aggiunto lui, ridendo. A presentarsi, come sempre, anche Herbert Ballerina: "Vengo da Campobasso e dipingo i lombrichi, sono un vermiciatore". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "te ne vai?": De Martino spiazza Herbert

Affari Tuoi, "non manca molto": De Martino spiazza HerbertSimona da Catanzaro è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera,...

Affari Tuoi, Herbert Ballerina spiazza De Martino: "Cosa faccio nella vita"La puntata del 14 gennaio di Affari tuoi su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, è stata ricca di divertimento, tensione e momenti emozionanti.

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Affari Tuoi, Annamaria e Stefano De Martino si conoscevano già. Poi la maxi vincitaStefano De Martino e la concorrente Annamaria si erano già incontrati prima della partita di Affari Tuoi del 2 aprile: l’incontro che vale 75000 euro ... dilei.it

La partita di Alberto e sua moglie Eleonora ad Affari Tuoi è disastrosa. I due vengono stuzzicati da Herbert Ballerina per la loro bellezza. Arrivano alla Regione Fortuna e contro ogni pronostico conquistano anche la vittoria. - facebook.com facebook