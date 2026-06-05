Te la faccio pagare | aggressione folle in ambulatorio

Un’aggressione si è verificata in un ambulatorio a Ponte Arche, coinvolgendo un operatore sanitario. La sezione trentina del Sindacato Medici Italiani ha denunciato l’incidente, che rappresenta l’ultima di una serie di episodi di violenza contro il personale medico nella zona. Nessuna informazione è stata resa nota sulle modalità dell’aggressione o su eventuali feriti.

È solo l’ultima in ordine di tempo e arriva da Ponte Arche: il tema in questione sono le aggressioni al personale sanitario, con l’ultimo caso denunciato dalla sezione trentina del Sindacato Medici Italiani.Ha detto di voler “fargliela pagare”La vicenda risale alle scorse ore, più precisamente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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