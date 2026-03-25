aggressione a un tassista per non pagare la corsa

Arezzo, 25 marzo 2026 – Un tassista è stato aggredito dopo aver chiesto il pagamento di una corsa. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di uno dei presunti responsabili. L’episodio si è verificato nel centro urbano e sono in corso ulteriori accertamenti.

Arezzo, 25 marzo 2026 – . I carabinieri eseguono un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arezzo hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo, su richiesta della locale Procura, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di u n 20enne, ritenuto responsabile di estorsione aggravata, lesioni personali e danneggiamento. In particolare, nello scorso mese di febbraio, un tassista, dopo aver trasportato l’arrestato e due suoi amici nei pressi di una discoteca, era stato aggredito, anche con pugni al volto che gli avevano provocato lesioni e il danneggiamento degli occhiali da vista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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