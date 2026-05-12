Se la giustizia non te la farà pagare lo farò io | nuove minacce alla ex condanna bis

Da triesteprima.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo condannato lo scorso anno a quattro mesi per aver minacciato di sfigurare la sua ex compagna ha ricevuto una nuova condanna per minacce, questa volta con sentenza definitiva. La stessa persona è stata invece assolto dall’accusa di aver impedito al figlio minore di avere mezzi di sussistenza. La vicenda si è svolta in un contesto legale segnato da più sentenze riguardanti comportamenti minacciosi e di sostegno alle accuse.

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Già condannato lo scorso anno a quattro mesi per aver minacciato di “sfigurare” l'ex compagna, riceve una ulteriore condanna per minacce ma viene assolto dall’accusa di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore. Si tratta della vicenda giudiziaria che vede come parte lesa una.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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