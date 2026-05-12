Se la giustizia non te la farà pagare lo farò io | nuove minacce alla ex condanna bis

Un uomo condannato lo scorso anno a quattro mesi per aver minacciato di sfigurare la sua ex compagna ha ricevuto una nuova condanna per minacce, questa volta con sentenza definitiva. La stessa persona è stata invece assolto dall’accusa di aver impedito al figlio minore di avere mezzi di sussistenza. La vicenda si è svolta in un contesto legale segnato da più sentenze riguardanti comportamenti minacciosi e di sostegno alle accuse.

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