tc ippodromo in crescita buon pareggio col foligno

Il Tennis Club Ippodromo Cesena ha ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Tennis Training di Foligno nella sesta giornata del campionato di serie B2 femminile. La partita si è giocata in casa del club cesenate.

Il Tennis Club Ippodromo Cesena strappa un buon pareggio per 2-2 in casa contro il Tennis Training di Foligno nella sesta giornata del terzo girone di qualificazione nel campionato di serie B2 femminile. Un pareggio che garantisce ora la possibilità alla squadra cesenate di giocarsi il piazzamento tra 4° e 5° posto, determinante negli ormai certi playout che decideranno la permanenza in categoria. Contro il team umbro la formazione cesenate si è portata avanti 2-1 dopo i singolari, grazie alle vittorie di Camilla Fabbri su Elena Toccacieli e di Anita Picchi su Antonia Stephany Bondoc, poi il Tennis Training è riuscito a ristabilire la parità con il doppio vinto da Ginevra Batti in coppia con la ravennate Emma Valletta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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