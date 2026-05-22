Nel primo turno di Serie B2 femminile, il TC Ippodromo Cesena ha vinto 3-1 contro un avversario. Dopo aver perso il singolo, la squadra ha ottenuto tre vittorie consecutive nelle altre gare. Le atlete che hanno concluso la partita con la vittoria decisiva sono state due giocatrici, che hanno conquistato i punti necessari per il risultato finale. La squadra ha recuperato lo svantaggio iniziale e conquistato il successo complessivo.

? Domande chiave Come hanno ribaltato la partita dopo la sconfitta nel singolo?. Chi sono le atlete che hanno siglato la vittoria definitiva?. Perché questo successo cambia la gestione psicologica del gruppo?. Come affronteranno la sfida contro la prima classificata domenica prossima?.? In Breve Stagni batte D’Attilia 6-4 6-4 e Fabbri supera Gibellieri 6-3 6-2.. Perez Wilson cede a Picchi 3-6 6-4 6-1 nel singolo.. Fabbri e Picchi vincono il doppio 6-4 6-2 contro D’Attilio e Perez Wilson.. Prossima sfida contro il leader Grosseto domenica prossima alle ore 10.. Il Tennis Club Ippodromo Cesena ha conquistato il primo successo stagionale in Serie B2 femminile battendo il CT Porto San Giorgio per 3-1, nella quarta giornata del campionato nazionale disputata sui campi marchigiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie B2 femminile: il TC Ippodromo Cesena spacca il ghiaccio con il 3-1

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