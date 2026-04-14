Paganelli oltre gli infortuni Buon pareggio a Parma

Il Modena ha ottenuto un pareggio nella partita di domenica scorsa a Sala Baganza, nonostante le assenze di diversi giocatori a causa di infortuni. La squadra ha mantenuto la resistenza durante l’incontro contro il Parma, portando a casa un risultato di parità. La partita si è svolta nel rispetto dei regolamenti e senza incidenti rilevanti, dimostrando la solidità del team di fronte alle difficoltà.

Paganelli Modena resiste nonostante gli infortuni e riesce a pareggiare nella trasferta di Sala Baganza (Parma) giocata nella giornata di domenica scorsa. Non traggano in inganno le due gare perse e le due vinte di questo avvio di campionato, i gialli, infatti, stanno lottando (anche) contro la malasorte. Modena lamenta in sole quattro gare di campionato una infermeria piena. Troppi gli infortuni: Scerrato (stirato), Vasquez e Vecchi (spalla); rientri che le previsioni dicono non avverranno nel breve tempo. Assenze, peraltro, che vanno ad aggiungersi a quelle di Medina, Russo e Campazzi in recupero ma non al 100%. Nonostante ciò, la notizia molto positiva per Modena sta nelle prestazioni di un gruppo forte soprattutto grazie alle nuove forze emergenti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Paganelli oltre gli infortuni. Buon pareggio a Parma Parma in crisi: due infortuni nel pareggio con il CagliariNel confronto casalingo tra Parma e Cagliari, il risultato finale è un pareggio 1-1 che introduce segnali rilevanti in chiave infortuni. Napoli, McTominay strappa il pareggio: “Niente rimpianti per gli infortuniIl Napoli ha conquistato un pareggio per 1-1 allo Stadio Ennio Tardini di fronte al Parma, in una sfida che ha il centrocampista Scott McTominay... L'imputato per il delitto di Pierina Paganelli: "Prima dell'omicidio Manuela era in paranoia perchè quando Giuliano sarebbe tornato dall'ospedale l'avrebbe controllata su tutto quello che faceva" - facebook.com facebook