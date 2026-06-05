Alle 00:00 di venerdì è stata pubblicata la canzone di Taylor Swift scritta per “Toy Story 5”, intitolata “I Knew It, I Knew You”. La traccia, dedicata alla cowgirl Jessie, richiama lo stile musicale e i testi delle sue prime produzioni. La cantante ha espresso felicità per aver contribuito al film, sottolineando il suo entusiasmo per questo progetto. La canzone è disponibile da poche ore e segna un ritorno alle radici artistiche della popstar.

Scritta pensando all’amata cowgirl Jessie, I Knew It, I Knew You, la canzone realizzata da Taylor Swift per Toy Story 5 è uscita a mezzanotte di venerdì (5 giugno) e, sia a livello sonoro che testuale, vede la popstar tornare alle sue origini. Il brano sarà presente nella colonna sonora del quinto film della saga. La cantautrice statunitense ha pubblicato un messaggio su X insieme al link del nuovo singolo, affermando che «scrivere questa canzone è stato come un allontanamento musicale e un ritorno a casa allo stesso tempo. Creare qualcosa per Jessie è stata una nuova sfida e allo stesso tempo mi è sembrato naturale. Ed essere una fan di @toystory dall’età di 5 anni fino ad ora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift è felice «verso l’infinito e oltre» di aver potuto scrivere una canzone per “Toy Story 5”

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